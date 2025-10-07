🏢 Нераспроданные квартиры предлагают передавать в социальную аренду
Государство могло бы выкупать по себестоимости пустующие квартиры и передавать нуждающимся с правом выкупа.
Сергей Миронов предложил передавать в соцаренду (соцнаем) нуждающимся квартиры, которые не распродали застройщики.
«Государство может выкупать у застройщиков их пустующие квартиры – по себестоимости, без накруток, и передавать в соцаренду нуждающимся», — считает депутат.
Так застройщики избавятся от неликвида, а люди получат крышу над головой.
Люди смогут постепенно выкупать такие квартиры у государства. По словам Миронова, программы соцаренды с выкупом действуют за границей. Эту практику он предлагает внедрить и в России.
Такой программой могли бы воспользоваться не только малоимущие, но и молодые, студенческие, многодетные семьи и другие категории, уверен парламентарий.
