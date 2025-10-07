💊 Проверить легальность БАДов теперь можно в публичном реестре

Доля нелегальных биологически активных добавок может составить 65%. В реестре нелегальной продукции уже 850 позиций.

Международная ассоциация «Антиконтрафакт» запустила публичный реестр проверенных биологически активных добавок (БАД). Там можно найти как перечень безопасных, так и опасных препаратов. В списке продукции с нарушениями оказалось 850 наименований.

На российском рынке доля нелегальных БАДов в онлайн-торговле может доходить до 65%.

«Мы создаем барометр доверия: реестр проверенных БАД, черный список нарушителей и оперативный механизм жалоб. Наша цель — лишить недобросовестных производителей анонимности и вернуть рынку доверие», — сказал глава «Антиконтрафакта» Владислав Резник.

К самым распространенным нарушениям относятся:

продажа незарегистрированных БАДов, которые замаскированы под пищевые добавки, концентраты, экстракты или жиросжигатели;

продажа БАДов, в составе которых лекарственные дозировки активных веществ.

Список БАД только начал формироваться, он будет пополняться постепенно по результатам проверок на основании заявок производителей.