Минфин и ЦБ выпустили рекомендации по взаимодействию с розничными инвесторами

Госкомпаниям предложили организовывать встречи миноритариев с руководством, а также доносить всю важную информацию на понятном языке с использованием наглядных материалов.

Центробанк и Минфин рекомендуют компаниям с госучастием строить отношения с розничными инвесторами по принципам информационной открытости, а также сконцентрироваться на защите интересов миноритарных акционеров.

Эмитенты должны принимать во внимание интересы розничных инвесторов, которым важно быть уверенными в долгосрочной устойчивости компании, получении дивидендов и росте стоимости акций.

«Компаниям также рекомендуется расширять каналы коммуникации с инвесторами и отдавать предпочтения тем ресурсам, которые имеют большой охват аудитории и предусматривают возможность обратной связи», — сказано на сайте Минфина.

Также регуляторы советуют общаться с инвесторами на понятном языке, без сложных терминов, с использованием наглядных материалов. Кроме традиционных пресс-релизов и специальных разделов на сайте, можно организовывать встречи миноритариев с руководством, проводить конференции, вести соцсети, публиковать подкасты и создавать специальные мобильные приложения.

Ожидается, что следование рекомендациям укрепит доверие инвесторов, что, в свою очередь, будет способствовать капитализации фондового рынка.