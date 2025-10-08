Судебная практика 2025: когда не будет действовать пониженная ставка земельного налога

В большинстве случаев суды соглашаются с налоговиками в делах о доначислении земельного налога.

Каждое третье судебное дело о взыскании имущественных налогов с физлиц заканчивается доначислением по земельному налогу.

В 2025 году суды рассмотрели 270 жалоб, из которых свыше 35% приходятся на споры по земельному налогу. Физлица пытаются оспорить:

достоверность информации регистрирующих органов (Росреестр и др.);

доначисление налога по ставке 1,5% вместо 0,3%;

сроки взыскания.

Например, в Костромском областном суде в 3 квартале 2025 года налогоплательщик пытался доказать, что имеет право применять ставку 0,3%. Основной аргумент — человек не вел предпринимательскую деятельность, а сам участок использовал только для садоводства. В суде установили, что налог доначислили по 13 участкам, которые человек продал и получил с этого доход.

«При этом налогоплательщик не смог доказать, что земля ранее использовалась им для организации отдыха и обеспечения собственных нужд, связанных с выращиванием сельскохозяйственных культур», — сказано на сайте ФНС.

Суд решил, что требование налоговиков применять повышенную ставку было обоснованным.

Представители ФНС напоминают, что по земельному налогу ставка 0,3% применяется только для физлиц, которые используют участки для ведения дачного хозяйства или дачного строительства и создают исключительно для этих целей некоммерческие организации (СНТ и т. п.).