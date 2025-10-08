Акция ОК Ветром сдуло 04.10 Мобильная
Экономика России

Кабмин хочет вернуть субсидии для Почты России

Почте России могут вернуть субсидии, которые были до 2014 года. За счет дополнительных доходов бюджета власти начнут выделять субсидии на доставку корреспонденции.

Минцифры планирует снова доставлять газеты и журналы Почтой России. Государственные субсидии для почты отменили в 2014 году.

До 2014 года на доставку корреспонденции бюджет тратил по 3 млрд рублей в год. Затем Правительство отказалось от этих расходов, но сейчас к ним могут вернуться. Об этом пишут «Ведомости».

О том, что Почта России не сможет развиваться без господдержки, говорил глава Минцифры Максуд Шадаев в марте 2024 года. Также он заявил, что помощь должна быть не разовой, а постоянной.

«Сейчас мы финальные расчеты все сделаем, поймем, сколько нужно государству для того, чтобы обеспечить предоставление этих услуг, и будем выходить с предложениями все-таки это финансировать», — сказал Шадаев.

Минцифры планирует распределить дополнительные доходы бюджета в 2025-2028 годах на работу Почты России. Поддержку планируют оказать в виде прямых бюджетных ассигнований.

