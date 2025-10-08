Как ФНС блокирует счета селлеров маркетплейсов в 2025 году

Прямая интеграция ФНС с маркетплейсами уже работает. Узнайте, как правильно отражать операции, оформлять УПД и избегать претензий по НДС и чекам, чтобы сохранить бизнес и не получить блокировку.

В 2025 году ФНС видит каждую вашу продажу на маркетплейсе в режиме реального времени. Система АУСН и прямой обмен данными с Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркетом вывели налоговый контроль на новый уровень.

Теперь расхождения в один рубль между вашей декларацией и данными площадки — это автоматическое требование и риск блокировки счета. Узнайте, как этого избежать. Приходите на бесплатный вебинар «Маркетплейсы – 2025: как ФНС блокирует счета продавцов. Новые требования к чекам, УПД и НДС». Он состоится 9 октября в 11:00 мск!

На вебинаре разберем:

1. Прямая интеграция ФНС и маркетплейсов: какой набор данных видит налоговая уже сегодня и как его проверяют.

2. НДС – главная причина доначислений 2025:

цепочка сделки на маркетплейсе: кто и когда выставляет счет-фактуру;

правильное оформление УПД и отражение в книге продаж;

НДС при УСН: формирование базы и подача декларации.

3. Как ФНС доказывает дробление бизнеса через маркетплейсы в 2025 году: новые схемы и признаки.

4. Соответствие критериям УСН: контроль лимитов доходов и численности с учетом данных, которые маркетплейс передает налоговикам.

5. Топ-5 претензий ФНС к продавцам в 2025 году.

Спикер — Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Ждем вас на вебинаре 9 октября в 11:00 мск!