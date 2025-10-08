📅 Министр труда объяснил, почему новогодние каникулы не будут переносить на майские праздники

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что перенос части новогодних праздников на майские требует изменений в Трудовой кодекс. Кроме того, это решение нарушит традицию отмечать Новый год в кругу семьи.

«У нас четко определены выходные — с 1 по 8 января, соответственно, чтобы сделать такой перенос, мы должны будем между Новым годом и Рождеством создавать трудовые дни, что нарушит традицию проводить новогоднюю неделю в кругу семьи», — сказал Котяков.

Также он добавил, что в 2026 году у россиян будет больше возможностей отдохнуть и провести время с близкими людьми.

В 2026 году майские праздники продлятся с 1 по 3 мая, а также с 9 по 11 мая. Новогодние каникулы будут 12 дней — с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года.

