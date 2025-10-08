До 27 октября нужно отчитаться по имущественным налогам за третий квартал 2025

25 октября – выходной, поэтому ЕНП-уведомление можно отправить до 27 числа включительно.

Налоговая напоминает о приближении срока отправки уведомлений о суммах имущественных налогов организаций за третий квартал 2025 года.

Это нужно сделать до 27 октября, так как 25 октября выпало на субботу.

«Не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты налогов и авансовых платежей по налогам, плательщик обязан представлять в налоговый орган по месту постановки на учет уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов (КНД 1110355)», — пишут налоговики.

Форма, порядок заполнения и формат представления уведомления в электронной форме утверждены приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@.

При заполнении сведений по имущественным налогам нужно указать:

код отчетного периода «34» и номер квартала («01», «02», «03», «04»);

код ОКТМО объектов налогообложения и соответствующие им КБК. Например, при нахождении земельного участка на территории поселения (село, поселок, деревня и пр.) ставят КБК земельного налога с организаций, обладающих участком, расположенным в границах сельских поселений: 18210606033101000110.

При заполнении уведомления по транспортному и налогу на имущество организаций учитывают ОКТМО объектов налогообложения.

Перечень КБК имущественных налогов на 2025 год утвержден приказом Минфина от 10.06.2024 № 85н.

Налог учтут в бюджете соответствующего уровня и субъекта РФ только при наличии уведомления. Его необходимо представлять даже при наличии переплаты по налогу, подчеркнуло УФНС.

Уведомление за четвертый квартал 2025 по налогу на имущество, налоговая база по которому исчисляется от среднегодовой стоимости, подавать не нужно.

Ситуация Решение Если сделали ошибку в реквизитах Нужно подать новое уведомление по ЕНП с правильными реквизитами только в отношении обязанности, по которой допущена неточность. Если неправильно указали сумму налога Нужно подать новое уведомление с теми же реквизитами, но с корректной суммой. Для изменения других реквизитов в новом уведомлении повторяют данные ошибочной строки (КПП, КБК, ОКТМО, период), в сумме пишут «0», а в новой строке ставят верные данные и корректную сумму.

Например, если ошибка была в поле ОКТМО, в новом уведомлении нужно указать два обязательства:

в обязательстве с неверным ОКТМО — «0»;

в обязательстве с верным ОКТМО – сумма.

После подачи нового уведомления в налоговую корректировка произойдет автоматически.

