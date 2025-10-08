Какие отчеты сдать в налоговую при закрытии обособленного подразделения
В чате ФНС пользователь интересуется, какие документы нужно представить в налоговую, если решили закрыть обособленное подразделение.
Представитель ФНС ответил, что закрытии обособленных подразделений нужно по месту своего учета представить расчет 6-НДФЛ со справками о доходах по каждому работнику. Также указать:
код места представления расчета 6-НДФЛ — 223;
код формы реорганизации (ликвидация) организации, закрытие ОП — 9;
код отчетного периода — 53.
Отдельно за год расчет 6-НДФЛ сдавать не нужно.
«Расчет 6-НДФЛ представляется налоговым агентом отдельно в налоговый орган как по месту учета организации, так и в налоговый орган по месту учета обособленного подразделения в отношении работников этих обособленных подразделений», — сказано в чате ФНС.
Важно, что если обособленное подразделение на дату представления не закрылось, то расчет 6-НДФЛ надо направить по месту учета ОП с соответствующим заполнением.
