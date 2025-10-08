Если бизнес решил отказаться от обособленного подразделения, нужно по месту учета компании представить расчет 6-НДФЛ со справками о доходах каждого работника.

В чате ФНС пользователь интересуется, какие документы нужно представить в налоговую, если решили закрыть обособленное подразделение.

Представитель ФНС ответил, что закрытии обособленных подразделений нужно по месту своего учета представить расчет 6-НДФЛ со справками о доходах по каждому работнику. Также указать:

код места представления расчета 6-НДФЛ — 223;

код формы реорганизации (ликвидация) организации, закрытие ОП — 9;

код отчетного периода — 53.

Отдельно за год расчет 6-НДФЛ сдавать не нужно.

«Расчет 6-НДФЛ представляется налоговым агентом отдельно в налоговый орган как по месту учета организации, так и в налоговый орган по месту учета обособленного подразделения в отношении работников этих обособленных подразделений», — сказано в чате ФНС.

Важно, что если обособленное подразделение на дату представления не закрылось, то расчет 6-НДФЛ надо направить по месту учета ОП с соответствующим заполнением.