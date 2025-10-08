Известна сумма взноса на травматизм в 2026 году на АУСН

Минтруд предлагает установить на 2026 год фиксированный размер страховых взносов на травматизм для работодателей на АУСН – 2 970 рублей. Проект приказа ведомства опубликован на портале проектов НПА.

Бизнес на АУСН платит страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в фиксированном размере. В 2025 году сумма составляет 2 750 рублей.

Размер взноса каждый год индексируется с учетом роста средней зарплаты, поэтому на 2026 год сумма взноса составит 2 970 рублей.