Набиуллина объявила победу над «банковским рабством»

Современные технологии привели к усилению конкуренции. Работодатели больше не навязывают сотрудникам конкретный банк для получения зарплаты (также т. н. зарплатное рабство).

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что «банковское рабство» почти отошло в прошлое.

Под «банковским рабством» понимают ситуацию, когда работодатель навязывает сотруднику конкретный банк, в котором он может получать зарплату. При это никакие альтернативы не предусмотрены.

Благодаря развитию технологий через 10-15 лет в стране произойдет полная цифровая трансформация, в том числе и в банковском секторе.

«Технологии ведут к росту конкуренции. Людям действительно стало проще выбирать, менять финансовую организацию, банк, если они видят, что где-то сервисы, продукты лучше», — сказала Эльвира Набиуллина.

Также она отметила, что сейчас россияне могут бесплатно переводить деньги между своими счетами в разных банках.