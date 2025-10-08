🐈 Депутаты предложили ввести новый налоговый вычет — за лечение животных

Готовится законопроект о вычете на ветеринарные услуги.

Депутаты от фракции «Новые люди» предлагают разработать законопроект о налоговом вычете для хозяев животных на ветеринарные услуги.

Об этом сообщил депутат Олег Леонов.

По его словам, предлагается разработать соответствующий законопроект, ввести налоговый вычет для хозяев животных на ветеринарные услуги.

Леонов считает, что такая мера поможет контролировать не только здоровье животных, но и людей.