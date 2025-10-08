В России могут запретить дипфейки

Злоумышленники используют дипфейки для мошенничества. Поэтому предлагается запретить их создание и распространение.

В Совете Федерации предварительно разработали законопроект о запрете на создание и распространение дипфейков с имитацией голоса и образа людей без их согласия. Об этом рассказал сенатор Сергей Карякин.

По его словам, злоумышленники используют дипфейки в противоправных целях: телефонное мошенничество, дезинформация населения, создание ложной повестки от имени органов власти. Но ответственности за это пока нет.

Поэтому предлагается внести изменения в отдельные законодательные акты и установить запрет на создание и распространение синтетических аудиовизуальных материалов, имитирующих образ и голос человека без его согласия.

Глава Совфеда Валентина Матвиенко поддержала идею и добавила, что необходимо предупредить эту угрозу, а не бороться с ней, когда станет сложно. Она поручила рассмотреть инициативу главе комиссии Совета Федерации по информполитике Алексею Пушкову.

Законопроект определит понятие «дипфейк» и установит предложенные запреты. В зависимости от последствий применения дипфейков предлагается ввести административную и уголовную ответственность.

В ближайшее время законопроект внесут в Госдуму.