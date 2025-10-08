За новые символы на 500-рублевой купюре проголосовало уже 500 тысяч человек

До 14 октября 2025 года Центробанк проводит голосование за новые символы, которые будут на купюре номиналом 500 рублей. Пользователи могут выбрать сразу несколько символов Северо-Кавказского округа: для лицевой стороны и оборотной. В голосовании участвовало уже больше полумиллиона человек.

«Нам важно понять, какие у людей любимые места и памятники в Северо-Кавказском округе, с чем у них ассоциируется эта земля, чтобы потом использовать эти символы при оформлении банкноты», — сказал заместитель председателя Центробанка Сергей Белов.

Для лицевой стороны лидируют символы: Академическая (Елизаветинская) галерея; скульптура орла, терзающего змею; гора Бештау и Лермонтовская галерея.

Для оборотной стороны — гора Эльбрус; Грозный-Сити, Дербентская крепость.

Проголосовать можно по ссылке.