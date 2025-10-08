СФР назвал средний размер пенсии по гособеспечению в 2026 году: сумма

Пенсия составит 22 617 рублей. На выплату направлен почти 1 трлн рублей.

В 2026 году средний размер пенсии по государственному пенсионному обеспечению составит 22 617 рублей, сообщил глава СФР Сергей Чирков.

«На выплату пенсии по государственному пенсионному обеспечению будет направлен почти триллион рублей – 904 млрд рублей», — указал он.

Эти пенсии платят в том числе детям-инвалидам, потерявшим родителей. Размеры пенсии в среднем достигнут 22 617 рублей, уточнил Чирков.

Пенсия по государственному пенсионному обеспечению – это ежемесячная государственная денежная выплата в целях компенсации людям заработка.

Есть пять видов такой пенсии: