ЦОК Премиум 02.10 Мобильная
🔴 Маркетплейсы – 2025: как ФНС блокирует счета. Новые требования к чекам, УПД и НДС →
Государственные пенсии

СФР назвал средний размер пенсии по гособеспечению в 2026 году: сумма

Пенсия составит 22 617 рублей. На выплату направлен почти 1 трлн рублей.

В 2026 году средний размер пенсии по государственному пенсионному обеспечению составит 22 617 рублей, сообщил глава СФР Сергей Чирков.

«На выплату пенсии по государственному пенсионному обеспечению будет направлен почти триллион рублей – 904 млрд рублей», — указал он.

Эти пенсии платят в том числе детям-инвалидам, потерявшим родителей. Размеры пенсии в среднем достигнут 22 617 рублей, уточнил Чирков.

Пенсия по государственному пенсионному обеспечению – это ежемесячная государственная денежная выплата в целях компенсации людям заработка.

Есть пять видов такой пенсии:

  • за выслугу лет;

  • по старости;

  • по случаю потери кормильца;

  • по инвалидности;

  • социальная пенсия. 

Автор

Михаил Жуховицкий
Налоговые проверки

Количество ВНП в Москве и Спб значительно вырастет. Привлечены спецы из регионов

Выездные налоговые проверки (ВНП) по НДС в Спб и Москве теперь проводят сотрудники ФНС из регионов. Объем выездных проверок в столицах для бизнеса из-за этого может вырасти в разы.

Количество ВНП в Москве и Спб значительно вырастет. Привлечены спецы из регионов
3

Начать дискуссию

Главная Тарифы