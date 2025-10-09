Минцифры хочет отменить централизованные госзакупки офисного ПО

Минцифры предлагает больше не проводить централизованные закупки офисного программного обеспечения и антивирусных программ для федеральных органов власти, подконтрольных Правительству.

Соответствующий проект постановления кабмина размещен на портале проектов НПА.

В Минцифры считают, что механизм централизованных закупок софта оказался неэффективным. Многие федеральные органы власти уже используют отечественное ПО и могут приобретать его сами.