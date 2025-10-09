Акция ОК Ветром сдуло 04.10 Мобильная
Информационные технологии

Минцифры хочет отменить централизованные госзакупки офисного ПО

Механизм централизованных закупок софта для органов власти оказался неэффективным.

Минцифры предлагает больше не проводить централизованные закупки офисного программного обеспечения и антивирусных программ для федеральных органов власти, подконтрольных Правительству.

Соответствующий проект постановления кабмина размещен на портале проектов НПА.

В Минцифры считают, что механизм централизованных закупок софта оказался неэффективным. Многие федеральные органы власти уже используют отечественное ПО и могут приобретать его сами.

