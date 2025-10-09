🙅 Ускорить формирование личного кабинета налогоплательщика не получится

Срок создания ЛК на сайте ФНС четко регламентирован, и основания для его сокращения не предусмотрены.

ФНС часто спрашивают, как ускорить формирование ЛК налогоплательщика.

Специалисты ведомства в очередной раз объяснили, что формирование личного кабинета происходит автоматически в течение 3 рабочих дней с момента регистрации налогоплательщика в этом ЛК. И не зависит от способа его регистрации.

