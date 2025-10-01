Через личный кабинет ИП можно сдать 20 форм налоговой и бухгалтерской отчетности: перечень 2025

В ЛК ИП можно подать декларацию и скачать документ, подтверждающий ее отправку и результаты обработки.

Налоговики напомнили, что ИП могут отправить 20 форм налоговой и бухгалтерской отчетности через сервис «Личный кабинет ИП».

Доступны такие формы:

Полный перечень отчетов есть в ЛК ИП в разделе «Налоговая бухгалтерская отчетность», услуга «Документы, доступные к отправке в ЛК ИП».

Чтобы отправить отчет, нужно выбрать декларацию из списка, нажать «Отправить документ» и загрузить файл в формате XML, подписанный КЭП. Сформировать налоговые декларации можно в программе «Налогоплательщик ЮЛ».

При этом через сервис можно получить и скачать документ, подтверждающий отправку налоговой декларации и результаты ее обработки налоговиками.

