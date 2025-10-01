Через личный кабинет ИП можно сдать 20 форм налоговой и бухгалтерской отчетности: перечень 2025
Налоговики напомнили, что ИП могут отправить 20 форм налоговой и бухгалтерской отчетности через сервис «Личный кабинет ИП».
Доступны такие формы:
декларация по УСН-налогу (КНД 1152017);
декларация по НДПИ (КНД 1151054);
сведения о полученных разрешениях на добычу (вылов) водных биоресурсов, суммах сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов к уплате (КНД 1110011);
декларация по акцизам на табачную продукцию (КНД 1151074);
декларация по акцизам на нефтепродукты (КНД 1151089);
декларация по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию, а также на виноград (КНД 1151090);
расчет сумм доходов, выплаченных иностранным организациям, и сумм удержанных налогов (КНД 1151056);
декларация по ЕСХН (КНД 1151059);
декларация 3-НДФЛ для ИП (КНД 1151020);
сведения о полученных лицензиях на пользование объектами животного мира (КНД 1110022);
декларация по водному налогу (КНД 1151072);
единая упрощенная декларация (КНД 1151085);
сведения о количестве объектов водных биоресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова, на основании разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов и суммах сбора к уплате единовременно (КНД 1110022);
декларация по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС (КНД 1151088);
расчет утильсбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) и (или) прицепов к ним (КНД 1151091);
расчет утильсбора для самоходных машин (КНД 1151101);
персонифицированные сведения о физлицах (КНД 1151162);
расчет регулярных платежей за пользование недрами (КНД 1151026);
форма 6-НДФЛ (КНД 1151100);
расчет по страховым взносам (КНД 1151111).
Полный перечень отчетов есть в ЛК ИП в разделе «Налоговая бухгалтерская отчетность», услуга «Документы, доступные к отправке в ЛК ИП».
Чтобы отправить отчет, нужно выбрать декларацию из списка, нажать «Отправить документ» и загрузить файл в формате XML, подписанный КЭП. Сформировать налоговые декларации можно в программе «Налогоплательщик ЮЛ».
При этом через сервис можно получить и скачать документ, подтверждающий отправку налоговой декларации и результаты ее обработки налоговиками.
