Через личный кабинет ИП можно сдать 20 форм налоговой и бухгалтерской отчетности: перечень 2025

В ЛК ИП можно подать декларацию и скачать документ, подтверждающий ее отправку и результаты обработки.

Налоговики напомнили, что ИП могут отправить 20 форм налоговой и бухгалтерской отчетности через сервис «Личный кабинет ИП».

Доступны такие формы:

  • декларация по УСН-налогу (КНД 1152017);

  • декларация по НДПИ (КНД 1151054);

  • сведения о полученных разрешениях на добычу (вылов) водных биоресурсов, суммах сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов к уплате (КНД 1110011);

  • декларация по акцизам на табачную продукцию (КНД 1151074);

  • декларация по акцизам на нефтепродукты (КНД 1151089);

  • декларация по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию, а также на виноград (КНД 1151090);

  • расчет сумм доходов, выплаченных иностранным организациям, и сумм удержанных налогов (КНД 1151056);

  • декларация по ЕСХН (КНД 1151059);

  • декларация 3-НДФЛ для ИП (КНД 1151020);

  • сведения о полученных лицензиях на пользование объектами животного мира (КНД 1110022);

  • декларация по водному налогу (КНД 1151072);

  • единая упрощенная декларация (КНД 1151085);

  • сведения о количестве объектов водных биоресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова, на основании разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов и суммах сбора к уплате единовременно (КНД 1110022);

  • декларация по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС (КНД 1151088);

  • расчет утильсбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) и (или) прицепов к ним (КНД 1151091);

  • расчет утильсбора для самоходных машин (КНД 1151101);

  • персонифицированные сведения о физлицах (КНД 1151162);

  • расчет регулярных платежей за пользование недрами (КНД 1151026);

  • форма 6-НДФЛ (КНД 1151100);

  • расчет по страховым взносам (КНД 1151111).

Полный перечень отчетов есть в ЛК ИП в разделе «Налоговая бухгалтерская отчетность», услуга «Документы, доступные к отправке в ЛК ИП».

Чтобы отправить отчет, нужно выбрать декларацию из списка, нажать «Отправить документ» и загрузить файл в формате XML, подписанный КЭП. Сформировать налоговые декларации можно в программе «Налогоплательщик ЮЛ».

При этом через сервис можно получить и скачать документ, подтверждающий отправку налоговой декларации и результаты ее обработки налоговиками.

