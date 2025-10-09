💲 Курс доллара, евро и юаня на 9 октября 2025 года

На 9 октября 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 81,5478 рубля, курс евро — 94,9351.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 7 октября 2025 года:

Валюта Стоимость Доллар США 81,5478 рубля Евро 94,9351 рубля Юань 11,3476 рубля

График изменений курса доллара США

По данным на 8 октября 2025 года, официальный курс доллара был 81,9349 рубля, евро — 95,6722, юаня — 11,3685.

Снижение курса валют может быть связано с увеличением продаж валюты экспортерами после окончания налогового периода, с операциями Минфина и Центробанка по продаже валюты.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.