💲 Курс доллара, евро и юаня на 9 октября 2025 года
Официальный курс доллара — 81,5 рубля, евро торгуется за 94,9.
На 9 октября 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 81,5478 рубля, курс евро — 94,9351.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 7 октября 2025 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
81,5478 рубля
Евро
94,9351 рубля
Юань
11,3476 рубля
По данным на 8 октября 2025 года, официальный курс доллара был 81,9349 рубля, евро — 95,6722, юаня — 11,3685.
Снижение курса валют может быть связано с увеличением продаж валюты экспортерами после окончания налогового периода, с операциями Минфина и Центробанка по продаже валюты.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
Начать дискуссию