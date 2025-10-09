ФНС уточнила, куда сдавать 6-НДФЛ при закрытии обособленного подразделения

По закрытой обособке расчет сдают по месту учета компании, а если еще не закрылось – по месту учета ОП.

В чате ФНС спросили, как сдавать 6-НДФЛ вместе со справками о доходах по каждому работнику при закрытии обособленного подразделения в июле. Нужно ли сдавать только за третий квартал, а по итогам года не сдавать.

При закрытии обособленного подразделения организация по закрытому ОП представляет расчет 6-НДФЛ со справками о доходах в налоговую по месту своего учета (подп. 9 п. 21 порядка заполнения 6-НДФЛ).

«Указать: код места представления расчета 6-НДФЛ – 223;

код формы реорганизации (ликвидация) организации, закрытие ОП – 9;

код отчетного периода – 53. Отдельно за год расчет 6-НДФЛ не представляется», — ответили налоговики.

А если обособка на дату представления не закрылась, 6-НДФЛ направляют по месту ее учета с соответствующим заполнением.

