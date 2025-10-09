Центробанк может взять короткую паузу в снижении ключевой ставки

Банк России может не снижать ключевую одно или два заседания, чтобы отследить, как влияет повышение НДС.

ЦБ может взять короткую паузу в снижении ключевой ставки, чтобы увидеть влияние предложенных Минфином налоговых изменений.

Об этом заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. По его мнению, Центробанк остановит изменение ставки на одно или два заседания, чтобы проверить, как повлияло увеличение НДС на уровень ценовой стабильности и на инфляционные ожидания населения и бизнеса.

«И после того, когда эти данные поступят, можно говорить о, по сути, дальнейшем продолжении цикла снижения ключевой ставки, потому что повышение налогов дезинфляционно средне- и долгосрочно», — считает Пьянов.

Он уверен, что налоговые изменения имеют «огромное значение». По опыту повышения НДС в прошлых периодах, в частности, в 2019 году, это приводит к краткосрочному повышению цен, увеличению инфляционных ожиданий, которые потом стабилизируются.

Обычно повышение налогов является дезинфляционным фактором, потому что уменьшает спрос, добавил эксперт.