ФНС: при экспорте и импорте подтверждать нулевую ставку НДС нужно всегда
Налоговики рассказали о правилах применения НДС при экспорте и импорте товаров.
Во всех случаях, когда применяется нулевая ставка по НДС, ее нужно подтвердить. Подать документы (их копии, реестры, перечень заявлений) по экспортной операции нужно в течение 180 календарных дней с дня отгрузки на таможню под процедуру экспорта.
Если товары экспортируются в страну ЕАЭС, документы необходимо подать в течение 180 календарных дней с даты отгрузки товара.
Какие документы подавать и дата, с которой отсчитывают 180 дней для подтверждения нулевой ставки – зависят от способа перевозки товара.
С 1 апреля 2025 упростили процедуру подтверждения нулевой ставки по НДС при оказании транспортно-экспедиционных услуг и услуг по международной перевозке товаров. Что изменилось:
на перевозочном документе больше не нужна отметка таможни. Речь идет о документах, по которым товары ввозят на территорию РФ либо вывозят за пределы ЕАЭС из России автомобилем;
при вывозе товаров железнодорожным транспортом за пределы ЕАЭС в инспекцию надо направить электронный реестр. В нем должны быть сведения о декларации на товары и данные из перевозочного документа.
Если нулевая ставка не подтверждена, НДС рассчитывают по общей ставке на последнее число квартала, в котором истекает 180 календарных дней с даты перемещения товара в режиме экспорта.
При ввозе товаров из ЕАЭС платят НДС:
общая ставка – 20%;
ставка для некоторых товаров, например, детских – 10%.
Заплатить НДС нужно не позднее 20 числа следующего месяца после месяца, когда товары приняты на учет. В этот же срок представляют декларацию по косвенным налогам, заявление о ввозе товаров и другие документы. После того, как налоговая подтвердит уплату ввозного НДС, он может быть заявлен к вычету.
Ответы на вопросы о порядке подтверждения нулевой ставки НДС есть в сервисе «Офис экспортера», добавили налоговики. Там же можно сформировать документы, скачать их и отправить в налоговую в электронном виде.
