Иногда 6-НДФЛ лучше сдавать по каждому сотруднику отдельно

В зависимости от места и региона ведения деятельности в расчете по форме 6-НДФЛ указывают разный ОКТМО.

Ситуация, которой поделились с налоговиками в Телеграм-чате ФНС: ИП зарегистрирован в одном регионе. В двух соседних регионах есть патенты на розничную торговлю. Оформлены два сотрудника-продавца в этих торговых точках.

Вопрос, заполнять и сдавать один или два — по каждому сотруднику отдельно — расчета 6-НДФЛ. И соответственно, два разных ОКТМО в отчетах.

ФНС ответила, что рекомендует (т. е. не обязательно, но очень желательно) представлять отдельные расчеты 6-НДФЛ с указанием соответствующих ОКТМО в налоговые органы по месту ведения деятельности в связи с применением патентной системы налогообложения (п. 7 ст. 226, п. 2 ст. 230 НК).

