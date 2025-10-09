Центробанк считает резким шагом допуск неквалифицированных инвесторов к криптовалютам

Замглавы ЦБ Владимир Чистюхин считает допуск неквалифицированных инвесторов к криптовалютам резким шагом.

«Сегодня в дискуссии предложили вообще "неквалов" допустить. Высокорисково, но ничего страшного. Мне кажется, это будет очень резкий шаг и с точки зрения и защиты наших инвесторов, и с точки зрения того, что криптовалюта намного легче всех других инструментов может подорвать единство денежного обращения», — заявил Чистюхин.