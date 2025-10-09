🕓 Срок возврата денег после отмены покупки предложили сократить

Сейчас на возврат отводится до 10 дней. Предлагается установить срок в 24 часа.

Главе Банки России направили предложение рассмотреть возможность установления предельного срока для операции по возврату денег на карту потребителя в 24 часа с момента покупки. Автор инициативы – вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Депутат напомнил, что сейчас банки и платежные системы списывают деньги с банковской карты плательщика в момент оплаты практически мгновенно. А обратная операция возврата денег при расторжении договора купли-продажи товара или при отказе от оказания услуг занимает целых 10 дней.

«Разрыв между скоростью списания и возврата средств является архаичным и не соответствует современному уровню развития цифровых технологий в финансовой сфере», — указал Чернышов.

Такая практика создает негативный опыт для миллионов россиян, уверен он. Новые правила защитят права потребителей и будут способствовать дальнейшему развитию цифровой экономики.