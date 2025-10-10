💲 Курс доллара, евро и юаня на 10 октября 2025 года

На 10 октября 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 81,4103 рубля, курс евро — 94,7030.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 10 октября 2025 года:

Валюта Стоимость Доллар США 81,4103 рубля Евро 94,7030 рубля Юань 11,3642 рубля

Динамика курса доллара. Источник: ЦБ.

По данным на 9 октября 2025 года, официальный курс доллара был 81,5478 рубля, евро — 94,9351, юаня — 11,3476.

Таким образом, регулятор понизил курс доллара примерно на 14 копеек. Эксперты считают, что такая динамика будет недолгой.

