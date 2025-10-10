💲 Курс доллара, евро и юаня на 10 октября 2025 года
Официальный курс доллара — 81,41 рубля, евро торгуется за 94,70.
На 10 октября 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 81,4103 рубля, курс евро — 94,7030.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 10 октября 2025 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
81,4103 рубля
Евро
94,7030 рубля
Юань
11,3642 рубля
По данным на 9 октября 2025 года, официальный курс доллара был 81,5478 рубля, евро — 94,9351, юаня — 11,3476.
Таким образом, регулятор понизил курс доллара примерно на 14 копеек. Эксперты считают, что такая динамика будет недолгой.
