На АУСН лучше не иметь расходов в наличной форме

ФНС указала, что расходы в наличной форме, за исключением проведенных через ККТ, не учитывают в расходах при определении налоговой базы и исчислении налога при применении АУСН (п. 26 ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).

Налоговиков спрашивали, как пустить в расход при АУСН «доход-расход» фактуру с товаром, который куплен за наличные средства у поставщика. При этом есть понимание, что банк не видит этот документ и касса тоже.

Как вариант, пользователи подсказывают, что можно в банке оформить корпоративную карту на подотчетника. Тем самым потраченная наличка будет проведена через банк и иметь подтверждение в виде, например, чека.