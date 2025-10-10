На пенсии и соцвыплаты в 2025 году в новых регионах РФ направят дополнительно 8,5 млрд рублей

6,5 млрд рублей пойдет на выплаты пенсий в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а еще 2 млрд – на социальных выплаты в Херсонской области.

Правительство направит допфинансирование на социальную поддержку жителей новых регионов. Распоряжение от 9 октября 2025 года № 2828-р опубликовано на сайте кабмина.

На соцподдержку в 2025 году предусмотрено более 8,5 млрд рублей.

Более 6,5 млрд рублей направят на выплаты пенсий жителям в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в IV квартале 2025 года.

Еще 2 млрд выделят Херсонской области на обеспечение первоочередных и социально значимых расходных обязательств региона, в том числе социальных выплат.

Премьер-министр Михаил Мишустин напомнил, что с 2023 года пенсии и соцвыплаты в новых регионах назначаются и выплачиваются по российским стандартам. Это касается пособий по беременности и родам, по уходу за ребенком, детских выплат, больничных, а также мер поддержки для инвалидов и ветеранов.