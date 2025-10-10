ЦОК КПП День кадровика 10.10 Мобильная 7829
ФНС: как сдавать 6-НДФЛ, если есть обособленное подразделение с работниками

Расчет 6-НДФЛ представляют как по месту учета организации, так и по месту учета обособленного подразделения.

Налоговой службе задали вопрос – как сдавать отчет 6-НДФЛ, если открыто обособленное подразделение и приняты на работу сотрудники. Нужно ли отчитываться отдельно в ту инспекцию, где стоит на учете обособка, и отдельно по головной организации.

«Расчет 6-НДФЛ представляется налоговым агентом отдельно в налоговый орган как по месту учета организации, так и по месту учета обособленного подразделения в отношении работников этих обособленных подразделений», — ответили налоговики.

Ситуацию рассмотрели в рубрике вопросов и ответов в ТГ-канале ФНС.

