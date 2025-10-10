Пенсии в России стали в четыре раза меньше зарплат

Зарплаты быстро растут, а пенсии за ними не успевают.

В первой половине 2025 года средняя зарплата выросла до 96 тыс. рублей, а средняя пенсия составляла 23 тыс. рублей. То есть размер пенсии составил 24% от уровня зарплат.

Это следует из данных Росстата, сообщают «Известия». Показатель стал минимальным за 17 лет — ниже 25% он был только в 2008 году.

Так, в июле 2025 средняя зарплата поднималась до 99,3 тыс. рублей, а пенсия была 23,5 тыс. Соотношение сокращалось до 23,7%.

Это связано с быстрым ростом зарплат из-за дефицита кадров и «более сдержанной» индексацией пенсий, пояснил член экспертного совета при комитете Госдумы по экономической политике Валерий Тумин. Так, за 2023–2024 годы оклады выросли на треть, а пенсии — на 17%.

«Опережающий рост зарплат сохраняется, хотя темпы немного снизились по сравнению с прошлым годом. За январь–июль годовой прирост средней зарплаты составил 15% против 18% годом ранее», — добавила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Ожидается, что рост доходов замедлится из-за охлаждения экономики, добавила она. При этом с 2025 года вернули индексацию выплат для работающих пенсионеров, а с 2026-го планируется переход на двухэтапное повышение страховых пенсий. Это может замедлить расхождение между размерами зарплат и пенсий.

Согласно прогнозу Минэкономики, в 2026 году рост реальных зарплат сократится до 2,4%. В 2025 он составляет 3,4%, а в 2024 был 9,7%.

Соотношение средней пенсии и заработка в России гораздо ниже уровня, рекомендуемого Международной организацией труда — не менее 40%.