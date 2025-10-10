Как бухгалтеру пережить налоговую реформу-2026: уже сегодня разбираемся во всех изменениях!

Повышение ставки НДС до 22%, снижению лимита доходов для НДС при УСН, ужесточение режимов для малого бизнеса требуют от бухгалтера стратегического подхода.

Опубликован законопроект кабмина № 1026190-8, и теперь официально запущен старт налоговой реформы-2026. На вебинаре вместе с аудитором разложим по полочкам все грядущие изменения и сфокусируемся на практических шагах, которые нужно начать предпринимать уже в 2025 году.

На вебинаре разберем:

НДС 22%: как минимизировать последствия для бизнеса и не потерять в марже.

УСН: новый лимит в 10 млн рублей для уплаты НДС — алгоритм действий для тех, кто «вылетает» из льгот.

ПСН: новые ограничения и перспективы режима.

Тарифы страховых взносов: МСП, приоритетные отрасли и др.

Изменения по НДФЛ, налогу на прибыль, акцизам.

Переход бизнеса на АУСН: условия, ограничения и план действий.

Бонус: чек-лист и пошаговый план перехода на АУСНА на практическом примере.

Спикер — Людмила Ганичева, основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, налоговый адвокат, эксперт ГБУ «Малый бизнес Москвы» и Корпорации МСП, автор курсов и статей по налогообложению

