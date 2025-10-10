Российские банки будут работать с криптовалютами

ЦБ допустит банки к работе с криптой, но установит для них жесткие требования.

Банк России собирается разрешить банкам работать с криптовалютами, сообщил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Но для них установят жесткие ограничения.

«После дискуссии, в том числе с нашим банковским профессиональным сообществом, мы пришли к выводу, что, наверное, имеет смысл все-таки банки не исключать из данных операций [с криптовалютами]», — сказал Чистюхин.

Одновременно регулятор хочет установить достаточно жесткие требования и ограничения по капиталу, жесткие нормативы по резервированию — чтобы это не превращалось фактически в превалирующий вид деятельности, добавил представитель Центробанка.