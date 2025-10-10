Страховую сумму по детской программе долгосрочных сбережений могут увеличить

Минфин предлагает установить планку по детской ПДС в 4 млн рублей.

Минфин предлагает увеличить страховую суммы по детской программе долгосрочных сбережений до 4 млн рублей, сообщил замглавы ведомства Иван Чебесков.

«Мы надеемся, что сможем проработать отдельное софинансирование для такого продукта ПДС», — сказал чиновник.

Также с Центробанком обсуждаются дополнительные гарантии сохранности со стороны государства. Страховую сумму хотят сделать больше действующих 2,8 млн рублей. Минфин предлагает поднять эту планку как минимум до 4 млн рублей, уточнил Чебесков.