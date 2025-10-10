Заявления на лицензии на продажу алкоголя в рознице будут рассматривать в два раза быстрее

Законопроект Минфина об оптимизации процедуры получения лицензии на продажу алкоголя одобрили в кабмине, сообщается на сайте ведомства.

С 1 марта 2026 года могут уменьшить набор документов для получения лицензии на розничную продажу алкоголя, в том числе в сфере услуг общепита.

Так, при подаче заявления предпринимателям больше придется представлять сведения:

о госрегистрации организации;

постановке на учет в налоговой;

подтверждающие наличие стационарных торговых объектов или стационарного объекта общепита.

Эти документы лицензирующий орган получит автоматически в рамках межведомственного ЭДО.

Заявление на получение лицензии можно подать на Госуслугах.

Также предлагается сократить сроки рассмотрения заявлений для получения лицензии на продажу алкоголя в рознице и в заведениях общепита: с 30 календарных до 15 рабочих дней.

Продление такого срока будет возможно только по ограниченному перечню оснований и не более чем на 25 рабочих дней.