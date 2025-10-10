ФАС: нарушители санитарных норм не могут поставлять питание в социальные учреждения

Если компанию или руководство наказали за нарушение санитарно-эпидемиологических норм – нельзя участвовать в госзакупках питания в течение года.

ФАС в письме от 08.10.2025 № ГР/94541-ПР/25 напомнила о дополнительных требованиях к участникам закупок услуг общественного питания и поставки пищевых продуктов для образовательных, медицинских, социальных организаций, а также детских лагерей.

В числе этих требований – отсутствие у должностных лиц поставщика административного наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

Если у руководства компании было такое наказание – для участия в закупке должен пройти один год со дня его окончания.

После окончания срока административное наказание не может служить основанием для отклонения заявки участника, предупреждает ведомство.