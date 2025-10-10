С 2026 года отменят указание ИНН в налоговых декларациях физлиц и документах

ФНС меняет порядок и условия присвоения и применения ИНН.

ФНС утвердила новый порядок и условия присвоения, применения и изменения идентификационного номера налогоплательщика — ИНН. Приказ ведомства от 26.06.2025 № ЕД-7-14/559@ опубликован на портале правовой информации.

Новый порядок заменит действующие правила, утвержденные приказом ФНС от 29.06.2012 № ММВ-7-6/435@. Также не будет применяться приказ МНС от 28.07.2003 № БГ-3-09/426.

В новом порядке предусмотрено, что физлица-не ИП смогут не указывать ИНН в налоговых декларациях, заявлениях или иных документах в налоговую. Но нужно будет указать персональные данные или номер записи единого федерального реестра населения.

Также предусмотрено, что ИНН и КПП при необходимости подтверждаются выписками из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, а не свидетельствами или уведомлениями о постановке на учет.

Также из обновленного порядка убрали положения о признании ИНН недействительным.

Новый порядок присвоения ИНН вступит в силу с 1 января 2026 года.