Разберем сложные случаи применения ФСБУ «Аренда» на новом онлайн-курсе «Учет аренды по ФСБУ 25/2018 в 1С»
Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Аренда» стал одним из самых сложных для применения на практике. Он регулирует учет прав и обязательств по договорам аренды, порядок оценки активов и обязательств, а также признание арендных платежей.
Сложность стандарта заключается в деталях расчетов, корректной классификации договоров и необходимости отражения операций в соответствии с новыми правилами. Даже опытные бухгалтеры сталкиваются с трудностями при внедрении ФСБУ, что повышает риск ошибок в отчетности.
Чтобы вы не допускали ошибок в работе по ФСБУ «Аренда», мы записали специальный курс «Учет аренды по ФСБУ 25/2018 в 1С», где подробно разбираем отражение аренды в 1С:Бухгалтерия 8.3.
Курс ведет сертифицированный преподаватель ЦСО Адиль Кудьяров, специалист по бухгалтерскому учету и ФСБУ, который на примерах покажет, как корректно работать с договорами аренды, учитывать обязательства и арендные платежи, минимизируя риск ошибок.
Сейчас вы можете купить новый онлайн-курс за 4 900 рублей.
Онлайн-курс входит в подписку Клерк.Премиум.
