В НК уточнят правила признания задолженности сомнительной для налога на прибыль

Предлагается признавать сомнительной задолженность в виде штрафов и пени по договорам, задолженность по которым уже признана сомнительной.

Правила признания задолженности сомнительной в целях налогообложения прибыли уточнят.

Это указано в законопроекте кабмина о налоговых изменениях с 2026 года.

Сейчас, согласно ст. 266 НК, сомнительным долгом признается любая задолженность перед налогоплательщиком, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, если эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией.

При наличии у налогоплательщика перед контрагентом встречного обязательства сомнительным долгом признается та часть задолженности, которая превышает встречное обязательство.

При наличии задолженностей перед налогоплательщиком с разными сроками возникновения уменьшение их на кредиторскую задолженность налогоплательщика производится с первой по времени возникновения.

Это норму хотят дополнить положением, согласно которому сомнительным долгом признается также задолженность по штрафам, пеням и другим санкциям, начисленным на основании решения суда, принятого по договорам, задолженность, по которым уже признана сомнительной.