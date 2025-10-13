Несовершеннолетние могут зарегистрироваться как ИП

В качестве ИП могут зарегистрироваться россияне, иностранцы и лица без гражданства, в том числе несовершеннолетние, отмечает региональное УФНС.

Для этого в налоговую подают заявление по форме № Р21001, квитанцию об уплате госпошлины и паспорт. Если будущему ИП еще нет 18 лет, для подтверждения дееспособности также нужно подать один из документов:

нотариально удостоверенное согласие родителей, усыновителей или попечителя на ведение им предпринимательской деятельности в качестве ИП;

копию свидетельства о браке;

копию решения органа опеки и попечительства;

копию решения суда об объявлении его полностью дееспособным.

Зарегистрироваться как ИП можно лично в налоговой, через МФЦ, направить необходимые документы по почте или через нотариуса.

Также можно подать заявление через сервис ФНС «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» и действующий в нем блок «Старт Бизнеса Онлайн». Тогда начать деятельность можно уже на следующий день без визита в налоговую или банк. Кроме того, при электронной подаче документов не нужно платить госпошлину, напомнили налоговики.