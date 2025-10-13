Эксперты: в 2025 ключевую ставку снизят только до 16%

На заседании в октябре Центробанк возьмет паузу в снижении ключевой.

В 2025 году ключевую ставку могут снизить только на 1 п.п. — до 16%.

Такое мнение высказали «Известиям» опрошенные эксперты. Оно обусловлено высокой инфляцией и активным ростом кредитования бизнеса.

Семь из девяти опрошенных экспертов считают, что ключевая ставка до конца года снизится на 1 п. п. — до уровня 16%.

Вероятность снижения ставки зависит от инфляции и цен на энергоресурсы, а они сейчас растут, пояснил управляющий директор «Риком-Траста» Дмитрий Целищев. Так, с начала 2025 года розничные цены на бензин выросли более чем на 10%, и продолжают расти, уточнил директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин.

Снижение ставки к концу года на 1 п. п. — это оптимистичный прогноз, возможный при сохранении инфляционного давления, уверен эксперт Андрей Бархота.

Рост цен на топливо мешает снижению инфляции, несмотря на высокую ключевую. Но данные по ВВП, экономической активности и прибыли компаний говорят о необходимости аккуратного смягчения политики в декабре, добавил инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

ЦБ может опустить ставку до 16%, но многое будет зависеть от динамики курса рубля, подчеркнул начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский. Укрепление курса — это фактор в пользу замедления инфляции, так как импортные товары и сырье дешевеют в рублевом выражении.

О вероятности снижения ключевой ставки говорила и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, прогнозы на 2026 год уточнят на ближайшем заседании ЦБ 24 октября.

Но эксперты ожидают, что на этом заседании регулятор возьмет паузу, а простор для снижения ключевой появится только 19 декабря.

В связи с этим, снижение ключевой ставки до 12-13% в 2026 году эксперты считают реалистичным.