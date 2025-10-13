⌛ До 15 октября 2025 нужно заплатить страховые взносы на травматизм

15.10.2025 — последний день уплаты взносов на травматизм за сентябрь 2025.

О приближении срока уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование сотрудников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний напомнил СФР.

Заплатить взносы нужно до позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем начисления. То есть взносы за сентябрь 2025 нужно заплатить не позднее 15 октября.

Если 15-е число — выходной или праздничный день, срок переносится на ближайший рабочий день, напомнил фонд.

Страховые взносы на травматизм рассчитывают исходя из выплат и вознаграждений работников, кроме сумм, не подлежащих обложению взносами.

Если компания открылась после начала календарного года, первым расчетным периодом для нее будет период со дня создания до окончания данного календарного года, уточнил СФР.

Чтобы вовремя сдавать отчетность и платить налоги — смотрите наш бухгалтерский календарь.

