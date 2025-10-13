👀 Что проверить при заполнении декларации НДС за 3 квартал 2025: рассказываем уже завтра, 14 октября

Перед заполнением декларации по НДС важно проверить правильность формирования налоговой базы.

НДС — самый сложный и имеющий много нюансов и тонкостей налог. Получите ответы на типичные вопросы бухгалтеров по НДС, чтобы не допустить ошибок при подготовке декларации. А также узнайте, какие ошибки в декларации приводят к блокировке счетов, доначислениям и штрафам — и как их избежать уже сейчас, пока не поздно.

Чтобы правильно заполнить декларацию по НДС за третий квартал 2025, приходите на бесплатный вебинар «НДС: что проверить при подготовке декларации за 3 квартал». Он состоится уже завтра — 14 октября в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

1 Декларация за 3 квартал: обязательные и специальные разделы, порядок и срок представления. 2 Освобождение от штрафов новых налогоплательщиков НДС за опоздание с подачей первой декларации по НДС. 3 Проверяем начисления НДС: место реализации для целей НДС — общие правила и особенности в рамках ЕАЭС;

НДС при трансграничной торговле через интернет-магазины;

основная и расчетная налоговая база;

дата начисления НДС при отгрузке товаров, выполнении работ и оказании услуг;

в каких случаях необходимо начислить НДС при получении штрафов, премий и выплат при расторжении договора. 4 Льготы по НДС: проверка условий применения и отражение в декларации. 5 Особенности НДС-расчетов для организаций и ИП на УСН: налоговая база с учетом переходящих договоров, ставки НДС. 6 Проверяем вычеты НДС: условия вычетов для покупателя, импортера, продавца;

условия применения вычетов НДС при УСН. 7 Распределение НДС при наличии операций, облагаемых НДС и освобожденных от налогообложения. Проверяем заполнение раздела 7 декларации. 8 Как не опоздать с переносом вычетов 9 Когда и в каком размере необходимо восстановить вычеты НДС

Спикер — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

Ждем вас на вебинаре 14 октября в 11:00 мск!