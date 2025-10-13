👀 Что проверить при заполнении декларации НДС за 3 квартал 2025: рассказываем уже завтра, 14 октября
НДС — самый сложный и имеющий много нюансов и тонкостей налог. Получите ответы на типичные вопросы бухгалтеров по НДС, чтобы не допустить ошибок при подготовке декларации. А также узнайте, какие ошибки в декларации приводят к блокировке счетов, доначислениям и штрафам — и как их избежать уже сейчас, пока не поздно.
Чтобы правильно заполнить декларацию по НДС за третий квартал 2025, приходите на бесплатный вебинар «НДС: что проверить при подготовке декларации за 3 квартал». Он состоится уже завтра — 14 октября в 11:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре разберем:
1
Декларация за 3 квартал: обязательные и специальные разделы, порядок и срок представления.
2
Освобождение от штрафов новых налогоплательщиков НДС за опоздание с подачей первой декларации по НДС.
3
Проверяем начисления НДС:
4
Льготы по НДС: проверка условий применения и отражение в декларации.
5
Особенности НДС-расчетов для организаций и ИП на УСН: налоговая база с учетом переходящих договоров, ставки НДС.
6
Проверяем вычеты НДС:
7
Распределение НДС при наличии операций, облагаемых НДС и освобожденных от налогообложения. Проверяем заполнение раздела 7 декларации.
8
Как не опоздать с переносом вычетов
9
Когда и в каком размере необходимо восстановить вычеты НДС
Спикер — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.
Ждем вас на вебинаре 14 октября в 11:00 мск!
