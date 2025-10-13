Идею Матвиенко об уплате взносов на ОМС безработными поддержали

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал инициативу спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко обязать безработных трудоспособных граждан платить взносы за ОМС.

Матвиенко ранее заявила, что неработающий человек может поработать два месяца, чтобы заработать 45 тыс. рублей для оплаты ОМС.

Воробьев назвал «странным», когда здоровые работоспособные граждане не платят страховые взносы, но имеют право на ОМС. Он считает, что за них платят те, кто работает.

«По сути, человек, который стоит у станка, платит за тех, кто лежит на диване или работает неофициально», — заявил Воробьев.

Он добавил, что регион тратит большие деньги на оплату ОМС на трудоспособных людей 20-40 лет. В 2025 году в Подмосковье на ОМС для неработающих направлено около 69 млрд рублей, из них 18,1 млрд – на лечение официально неработающих трудоспособных жителей, которых больше миллиона человек.

Воробьев уточнил, что это не касается тех, кто ухаживает за детьми или находится в уязвимом положении.

В пресс-службе губернатора добавили, что в прошлом году в Подмосковье за медпомощью обратилось более 533 тысяч официально неработающих трудоспособных граждан – 52% от общего их числа.

Если хотя бы половина лиц трудоспособного возраста будет платить минимальный страховой взнос – 15-20 тысяч рублей в год — регион сможет направить дополнительно 7-9 млрд на строительство и ремонт больниц, обновление оборудования и улучшение условий для пациентов, добавили в пресс-службе.