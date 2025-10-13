МСП-экспортеры могут ускорить возврат НДС через цифровую платформу

Экспортеры получат банковскую гарантию для налоговой за 7 рабочих дней.

Российские экспортеры-представители малого и среднего бизнеса могут ускорить процесс возврата НДС, сообщил Российский экспортный центр (РЭЦ).

Услуга доступна на цифровой платформе «Мой экспорт». В 2025 году через платформу обратилось 11 компаний – на 122% больше, чем год назад.

Через сервис можно оперативно вернуть возмещения НДС по экспортным поставкам еще до начала камеральной проверки.

Благодаря сервису экспортеры получают банковскую гарантию в пользу налоговой за 7 рабочих дней при предоставлении упрощенного пакета документов. Комиссия за выдачу гарантии составляет 5 000 рублей независимо от суммы.

Срок действия гарантии – не менее 11 месяцев со дня выдачи. Лимит одобрят на 24 месяца, до 17 млн рублей – с поручительством собственников, или до 5 млн – без поручительства.

Экспортеры должны соответствовать таким критериям:

зарегистрированы в реестре субъектов МСП;

работают не менее 24 месяцев;

есть успешный опыт прохождения хотя бы одной камеральной проверки по возврату экспортного НДС.

На платформе также есть консультационная поддержка, уточняет РЭЦ.

