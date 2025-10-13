📱 У работников есть право на компенсацию расходов на связь и технику, но действующих норм ТК недостаточно

Работодатель должен обеспечивать сотрудников техникой и связью для работы или компенсировать расходы, если работники используют свои устройства. Об этом напомнил депутат Ярослав Нилов.

«Вот у вас есть личный мобильный телефон. Для того, чтобы выполнять рабочие поручения и функции, работодатель как минимум должен обеспечить вас связью, телефоном, другой аппаратурой либо компенсировать это использование», — пояснил он.

Но сейчас стало привычным, что личный телефон и пакет интернет-соединения используется в том числе для выполнения рабочих функций. Поэтому депутаты предлагают обязать работодателя прописывать такие условия в трудовом договоре: если в рабочем процессе используют личные средства связи, то обязательно должна быть компенсация, сказал Нилов.

В ТК уже предусмотрено, что работнику при использовании в интересах работодателя личного имущества должна выплачиваться компенсация. Но действующие формулировки недостаточны, считает парламентарий.

Уже подготовлен законопроект, дополняющий статьи ТК положениями о том, что трудовым договором или ЛНА будет определяться размер, порядок и сроки возмещения расходов работника при использовании им личного оборудования.