Налоговики: если сдать декларацию 3-НДФЛ о доходах за 2024 год сейчас, это снизит штраф

Если пропустить срок сдачи или вообще не сдали налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, налоговая сама рассчитает налог к уплате. И может запросить дополнительные подтверждающие документы.

В отношении физлиц, которые не представили декларацию о доходах за 2024 года и пропустили срок уплаты НДФЛ, в рамках ст. 88 НК налоговые органы самостоятельно рассчитают налог. По таким людям уже формируются и направляются акты проверок.

При расчете НДФЛ учитывают сведения:

  • о цене сделке при продаже имущества;

  • сумме расходов при его покупке;

  • о близких родственниках.

Такие расчеты обязательно исключаются из обработки, уточняет УФНС.

Но налоговые органы не всегда видят сведения, которые помогут снизить налогооблагаемую базу у гражданина либо исключить его данные из расчета.

Поэтому инспекторы могут дополнительно запросить информацию, и на это лучше оперативно отреагировать. Например, направить копии свидетельств о родстве, договора о долевом участии в строительстве, квитанций о покупке стройматериалов (если приобретена квартира в черновой отделке), а также налоговую декларацию + ходатайство о применении смягчающих обстоятельств с подтверждающими документами.

УФНС обращает внимание, что представление требуемых документов даже с большим опозданием позволит не допустить вынесения решений по проверкам. И, следовательно, уменьшит сумму штрафов.

Пример

Сумма НДФЛ к уплате от продажи имущества равна 240 тыс. рублей. Если декларация не направлена, штрафные санкции составят:

  • по ст. 119 НК за непредставление декларации — 5% от налога к уплате за каждый полный и неполный месяц (но не более 30%);

  • по ст. 122 НК за неуплату налога в установленный срок (15 июля) – 20% от неуплаченной суммы налога.

В случае сдачи декларации штрафы будут только по ст. 119 НК.

Поэтому лучше как можно скорее сдать декларацию по продаже или дарению имущества.

