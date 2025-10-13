Металлургическим предприятиям дадут отсрочку по уплате акциза и НДПИ

Сроки уплаты акциза на жидкую сталь и НДПИ за железную руду перенесут на 1 декабря 2025 года.

Минфин подготовил проект постановления Правительства, которым предусмотрен перенос на 1 декабря 2025 года сроков уплаты акциза на сталь жидкую и налога на добычу полезных ископаемых на железную руду.

Об этом сообщается на сайте Минфина.

Необходимость поддержки отрасли черной металлургии выявили при анализе финансового состояния предприятий и сложившейся правоприменительной практики, пишет ведомство.

Реализация решения позволит металлургическим предприятиям высвободить оборотные средства для преодоления последствий ситуации в отрасли и стабилизировать финансовые показатели.

Предполагается, что постановление вступит в силу в день его опубликования.