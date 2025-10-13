Металлургическим предприятиям дадут отсрочку по уплате акциза и НДПИ
Сроки уплаты акциза на жидкую сталь и НДПИ за железную руду перенесут на 1 декабря 2025 года.
Минфин подготовил проект постановления Правительства, которым предусмотрен перенос на 1 декабря 2025 года сроков уплаты акциза на сталь жидкую и налога на добычу полезных ископаемых на железную руду.
Об этом сообщается на сайте Минфина.
Необходимость поддержки отрасли черной металлургии выявили при анализе финансового состояния предприятий и сложившейся правоприменительной практики, пишет ведомство.
Реализация решения позволит металлургическим предприятиям высвободить оборотные средства для преодоления последствий ситуации в отрасли и стабилизировать финансовые показатели.
Предполагается, что постановление вступит в силу в день его опубликования.
Начать дискуссию