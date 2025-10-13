🥤 Газировку без паспорта не продадут

В Госдуму направлено предложение о запрете продавать сладкую газировку несовершеннолетним. Об этом рассказала руководитель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

По ее словам, она получила подтверждение вреда газировки для организма в НИИ детского питания.

Сладкие газированные напитки содержат количество сахара, несопоставимое с его нормальным уровнем в крови, добавила Волынец.

«Мы выступили с инициативой о запрете продажи сладких газировок детям до 18 лет. Так же как им запрещено покупать энергетики, то же самое должно касаться сладкой газировки, потому у нас сейчас с каждым годом повышается количество детей с лишним весом и больных ожирением», – заявила она.

Обращение направлено в профильный комитет ГД. Запрет предлагается ввести на законодательном уровне.

По словам Волынец, сладкая газировка содержит пустые калории, не насыщенные витаминами, микро- и макроэлементами. В ней нет ни белков, ни жиров. Организм страдает от того, что такое количество энергии потратить невозможно, начинается ожирение. Запускаются необратимые процессы – сахарный диабет, ожирение и другие системно-хронические заболевания, считает она.