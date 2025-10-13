👀 Силуанов прокомментировал повышение налога на роскошь (НДФЛ) с 2026 года

13 октября 2025 года на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам Министр финансов Антон Силуанов дал понять, что повышать НДФЛ в 2026 году пока рано.

«Налоги на роскошь. Знаете, мы повышали же налог на роскошь. Я хочу сказать, что да, это направление возможно к проработке, но, наверное, не в этом финансовом году. Больших денег не даст. Поэтому в нашем текущем пакете мы эти предложения не включили», — сказал Силуанов.

Он также отметил, что повышать НДФЛ в 2026 году было бы неправильно.

На днях мы сообщали, что Минфин обещает не менять прогрессивную шкалу ставок НДФЛ.