❗ Минфин обещает не менять прогрессивную шкалу ставок НДФЛ
Изменения в части НДФЛ назвали избыточными.
Минфин РФ не планирует менять шкалу НДФЛ, заявила замглавы ведомства Ирина Окладникова.
«В части НДФЛ. Здесь у нас дополнительного изменения не предусматривается. Считаем, что оно просто избыточно», — сказала Окладникова.
Об этом она сообщила на заседании комитета Госдумы по экономической политике.
Комментарии5
в свете текущих событий как-то напрягает, что Минфин вспомнил про НДФЛ
"Значит будут грабить..". Менять не будут, но "донастроят" обязательно.
Да ну только поменяли, ее-то зачем трогать?