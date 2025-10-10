❗ Минфин обещает не менять прогрессивную шкалу ставок НДФЛ

Минфин РФ не планирует менять шкалу НДФЛ, заявила замглавы ведомства Ирина Окладникова.

«В части НДФЛ. Здесь у нас дополнительного изменения не предусматривается. Считаем, что оно просто избыточно», — сказала Окладникова.

Об этом она сообщила на заседании комитета Госдумы по экономической политике.