❗ Минфин обещает не менять прогрессивную шкалу ставок НДФЛ

Изменения в части НДФЛ назвали избыточными.

Минфин РФ не планирует менять шкалу НДФЛ, заявила замглавы ведомства Ирина Окладникова.

«В части НДФЛ. Здесь у нас дополнительного изменения не предусматривается. Считаем, что оно просто избыточно», — сказала Окладникова. 

Об этом она сообщила на заседании комитета Госдумы по экономической политике.

  • natti
    Бухгалтер

    в свете текущих событий как-то напрягает, что Минфин вспомнил про НДФЛ

  • Galina35

    "Значит будут грабить..". Менять не будут, но "донастроят" обязательно.

